YALOVA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU 100 YILI TÖRENLE ANDIK
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YALOVA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU 100 YILI TÖRENLE ANDIK

YALOVA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU 100 YILI TÖRENLE ANDIK
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YALOVA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU 100 YILI TÖRENLE ANDIKYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sundu.

YALOVA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU 100 YILI TÖRENLE ANDIK

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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