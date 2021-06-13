YALOVA MÜSİLAJ NEDENİYLE UÇAMAYAN MARTI KURTARILDI
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YALOVA MÜSİLAJ NEDENİYLE UÇAMAYAN MARTI KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YALOVA'da deniz salyası nedeniyle uçamayan martı, temizleme çalışması yapan ekip tarafından kurtarıldı.

YALOVA'da deniz salyası nedeniyle uçamayan martı, temizleme çalışması yapan ekip tarafından kurtarıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, deniz salyası temizliği sırasında bir martının uçamadığını fark etti. Martı, balık kepçesi yardımıyla denizden alındı. Ekipler, martıyı yıkayarak, ayaklarını ve kanatlarını deniz salyasından arındırdı. Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, tedaviye alındı.

YALOVA MÜSİLAJ NEDENİYLE UÇAMAYAN MARTI KURTARILDI
YALOVA MÜSİLAJ NEDENİYLE UÇAMAYAN MARTI KURTARILDI
YALOVA MÜSİLAJ NEDENİYLE UÇAMAYAN MARTI KURTARILDI
YALOVA MÜSİLAJ NEDENİYLE UÇAMAYAN MARTI KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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