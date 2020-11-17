Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede
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Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

17.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:53
Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

YALOVA merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 yabancı uyruklu kadın ile 9 çete üyesi, adliyeye sevk edildi.

YALOVA merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 yabancı uyruklu kadın ile 9 çete üyesi, adliyeye sevk edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği fuhuş çetesini teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu cumartesi günü çete üyelerinin yakalanmasına yönelik Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de 8 otel ve 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, birçok dijital materyale el koyuldu. Fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 yabancı uyruklu kadın da emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 34 kişi, adliyeye sevk edildi.


Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede
Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede
Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede
Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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