Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar - Haberler
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Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar

Yalova'dan başlayarak Konya'ya kadar uzanan ve doğa yürüyüşçülerine, bisiklet ve kültürseverlere unutamayacakları bir macera sunan Sufi Yolu; yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yalova'dan başlayarak Konya'ya kadar uzanan ve doğa yürüyüşçülerine, bisiklet ve kültürseverlere unutamayacakları bir macera sunan Sufi Yolu; yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sufi Yolu'nu yürümek için Belçika' dan Türkiye'ye gelen 65 yaşındaki Marcel Schuurmans ile Antalya'dan 48 yaşındaki Hüseyin Kara'nın yolları Yalova'da kesişti. İkili 800 kilometrelik güzergahı tamamlamak için her gün 20 kilometre katedecek.

2014 yılında Sedat Çakır ve İris Bejuizen tarafından çıkartılan 800 kilometrelik Sufi Yolunu yürümek için bugüne kadar onlarca kişinin bölgeye geldiğini belirten Yalova Eko Turizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yiğit, Sufi Yolu'nu yürümek için gelen doğaseverler derneğimize uğradıktan sonra İDO'dan yürüyüşe başladıklarını söyledi.

Sufi Yolunu yürümek için gelen yürüyüşçülerin Konya'ya kadar olan bölümde sıkıntı yaşamaması için ilgili köy muhtarlarıyla görüştüklerini ve onların da misafirlerin ağırlanması konusunda çok yardımcı olduğunu belirten Yiğit, "Özellikle bu güzergahı kullanacak misafirlerimize konaklama imkanı sağlanması, daha çok yürüyüşçünün ülkemize gelmesine ve güzergah üzerindeki köylerimizin de zamanla eko-turizme kazandırılmasına vesile olabilir "diye konuştu.

Daha önce dört uzun mesafe turu yapan ve üç günde Yalova'dan Bilecik'e ulaşan gezgin Hüseyin Kara; "Daha yolun başındayız. Hedefimiz 40 gün içinde Konya'da olmak. Sufi Yolu hem eko hem de inanç turizmi açısından mükemmel bir yol. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. - BURSA

Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar

Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar

Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar

Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar

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Haber: Yalova'dan Konya'ya uzanan 800 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyorlar - Haberler
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