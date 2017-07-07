Yalova'daki Boşnak Köyü Soğuksu, Eski Adı Ayazma'yı İstiyor

YALOVA'nın Altınova İlçesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu Köyü sakinleri, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası "Rumları çağrıştırıyor" iddiasıyla değiştirilen köylerinin eski ismi olan 'Ayazma' nın tekrar verilmesini istiyor.



Altınova'da içerisinden tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bir Boşnak Köyü olan Soğuksu Köyü'nde yaşayan köylüler, köylerine eski isimlerinin verilmesi için imza topladı. Bu imzalarla Yalova Valiliği'ne başvuran Soğuksu Köyü Muhtarı Yaşar Yedikanat, köylerinin yeniden eski isimleri olan 'Ayazma' olarak değiştirilmesini talep ettiklerini söyledi.



Yalova Valiliği, konuyu görüşülmesi için İl İdare Kurulu ve Yalova İl Genel Meclisi'ne havale etti. 5 kişiden oluşan İl İdare Kurulu bu başvuruyu, köyün isminin değiştirilmesinin nüfus kütüklerinin yeniden değiştirilip güncellenmesine neden olacağı gerekçesiyle 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Buna karşın Yalova İl Genel Meclisi, oy birliğiyle köy isminin değiştirilmesine onay verdi. Şimdi kararın onaylanıp Soğuksu Köyü'nün adının eskisi gibi Ayazma Köyü olarak değiştirilmesi bekleniyor.



12 EYLÜL'DE DEĞİŞTİRİLDİ



12 Eylül 1980 darbesi sonrası 'Rumları çağrıştırdığı' gerekçesiyle köyün adının 'Soğuksu' olarak değiştirdiğini belirten Muhtar Yaşar Yedikanat, "Köyümüz 1893 yılında kuruldu. 1980'de darbe döneminde isim değişikliği oldu. Biz yeniden köyümüzün isminin 'Ayazma' olarak kullanılmasını istiyoruz. Bunun için köyümüzde imza topladık. 750 nüfuslu köyümüzün tamamı bunu talep ediyor. Yalova İl Genel Meclisi'nden karar oy birliğiyle geçti. İnşallah Ankara'dan da geçer. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Zaten köylülerimiz hep 'Ayazma' ismini kullanıyor. Bir yere gittiklerinde 'Biz Ayazmalıyız' diyor" dedi.



RUMCA 'AGİASMA'



Hemen yanı başından geçen dere nedeniyle eski yerleşimcileri olan Rumlar tarafından köye



Yunanca'da 'kutsal su' anlamına gelen 'Agiasma' ismi verildi. 1893 yılında köye yerleşen Boşnaklar ise Rumlar tarafından verilen ismin Türkçede 'soğuk su kaynağı' anlamına gelmesi nedeniyle ismini değiştirmeyerek 'Ayazma' olarak kullandı.



Hem eski yerleşimciler hem de köyün yeni yerleşimcileri olan Boşnaklar tarafından köyün ismi özünde değiştirilmedi. - Yalova