Yalova'da yol kontrol noktasında 18 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Yalova'da yol kontrol noktasında 18 adet tarihi eser ele geçirildi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da yol kontrol noktasında 18 adet tarihi eser ele geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yaptığı şüphelinin üzerinden 18 adet tarihi eser ele geçirildi.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yaptığı şüphelinin üzerinden 18 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin Altınova'ya bağlı Kaytazdere Beldesinde yaptığı kontrol esnasında A.E'nin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yaptığı belirtildi.

Üst aramasında 9 sikke, 4 yüzük, 2 bileklik, 1 toka ve 2 adet materyal ele geçirilirken, A.E'nin gözaltına alındığı bildirildi.

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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