Yalova'da yaşlı çifti soyan yabancı uyruklu bakıcı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yalova'da yaşlı çifti soyan yabancı uyruklu bakıcı yakalandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da yaşlı çifti soyan yabancı uyruklu bakıcı yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bakıcılık yaptığı yaşlı çiftin 20 bin lirasını alarak kaçan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bakıcılık yaptığı yaşlı çiftin 20 bin lirasını alarak kaçan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Müşerref (90) ve Şevket (90) Demirci'nin 20 bin lirasını alarak kayıplara karışan R.A. ile ilgili çalışma başlattı.

R.A'nın kaçış güzergahı üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin İstanbul'dan çağırdığı ticari taksiyle kaçtığını tespit etti.

Çalışmalarını İstanbul'da devam ettiren ekipler, şüpheliyi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gözaltına aldı.

Yalova'ya getirilerek sorgusu yapılan R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Binnur Kaya Cemal Can Canseven
Spor Hakan Kutlu Mesut Bakkal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da yaşlı çifti soyan yabancı uyruklu bakıcı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:50:02. #1.16#
title