Yalova'da yaşlı çifti soyan yabancı uyruklu bakıcı yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bakıcılık yaptığı yaşlı çiftin 20 bin lirasını alarak kaçan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bakıcılık yaptığı yaşlı çiftin 20 bin lirasını alarak kaçan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Müşerref (90) ve Şevket (90) Demirci'nin 20 bin lirasını alarak kayıplara karışan R.A. ile ilgili çalışma başlattı.

R.A'nın kaçış güzergahı üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin İstanbul'dan çağırdığı ticari taksiyle kaçtığını tespit etti.

Çalışmalarını İstanbul'da devam ettiren ekipler, şüpheliyi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gözaltına aldı.

Yalova'ya getirilerek sorgusu yapılan R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız