Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Recep CAN - Haberler | Güncel
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YALOVA'da jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği Venüs'ün de kullanıldığı operasyonda 1' i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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YALOVA'da jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği Venüs'ün de kullanıldığı operasyonda 1' i  İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İran uyruklu A.S.'yi takibe aldı. A.S.'nin içerisinde bulunduğu taksiyi Yalova-Bursa karayolunda durduran ekipler, aramada  sırt çantasında 1 kilo 516 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S.'nin verdiği bilgiler üzerine ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Uyuşturucu satışıyla ilgili olduğu iddiasıyla 4 kişinin daha yakalanması için, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Venüs'ün de kullanıldığı operasyonda S.Ş., S.A., S.İ ve Ç.O. adlı şüpheliler gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1' i  İranlı, 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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