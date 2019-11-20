Yalova'da şok uyuşturucu operasyonları: 192 gözaltı

20.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:47

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilde 18 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarla 192 kişiyi gözaltına alırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.



Yalova Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. 1-18 Kasım 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen çalışma ve operasyonlarda toplamda 192 kişi gözaltına alınırken 7 şüpheli ise tutuklandı. Bu kapsamda 242 adet sentetik ecza grubu hap grubu, 222 gram sentetik kannabinoid, 119 gram kubar esrar, 91 gram toz esrar, 53 adet ekstasy hap, 29 gram skunk, 13 gram metamfetamin ele geçirildi.



Operasyonlar kapsamında haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 zanlı yakalanarak ilgili makamlara teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA