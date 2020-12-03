Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı

03.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 03:17

Son dakika haber: Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı Yalova'da çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı

YALOVA - Yalova'da çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokaktaki bir çay ocağına akşam saatlerinde husumetlisi olduğu bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yeri sahibi Savaş B. saldırganın silahından çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı Savaş B.'ye ilk müdahale olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından Savaş B. iş yerine yaklaşık 30 metre mesafedeki hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Savaş B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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