Seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel
Yalova'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yalova'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Şakir Akkaya idaresindeki 06 FJ 0834 plakalı otomobilde, Yalova-Bursa kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Süpürgelik mevkisinde otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durdurduğu araçtan 4 yakınıyla çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, bölgedeki trafik akışı da bir süre aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan