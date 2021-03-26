Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Yalova'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Şakir Akkaya idaresindeki 06 FJ 0834 plakalı otomobilde, Yalova-Bursa kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Süpürgelik mevkisinde otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durdurduğu araçtan 4 yakınıyla çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, bölgedeki trafik akışı da bir süre aksadı.

Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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