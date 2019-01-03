Yalova'da Portakal Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü
Yalova'da devrilen portakal yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Yalova'da devrilen portakal yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Yalova-Bursa kara yolunda Yalova istikametinde seyreden U.Ü yönetimindeki 09 AAR 365 plakalı portakal yüklü kamyon, Soğucak köyü mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon şoförünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA