Yalova'da panelvanla minibüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı
AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde panelvan araçla minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde panelvan araçla minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çiftlikköy'e bağlı Denizçalı köyü mevkisinde B.D. yönetimindeki Denizçalı Köyü Muhtarlığına ait resmi plakalı 77 DC 481 plakalı minibüs, Y.K. yönetimindeki 77 ABM 006 plakalı panelvanla çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen ekiplerin kısa sürede ulaştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan bir yolcu Çiftlikköy itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.