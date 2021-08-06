Yalova'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Yalova'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Yalova'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Yalova'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yalova'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Abdullah Ataman yönetimindeki 41 ADR 980 plakalı otomobil, Yalova-Kocaeli kara yolu Kaytazdere beldesi mevkisinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Ataman ile beraberinde bulunan ancak isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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