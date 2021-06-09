Yalova'da minibüs sırası cinayeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da minibüs sırası cinayeti

Yalova'da minibüs sırası cinayeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sıra kavgası nedeniyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan minibüs şoförü öldü.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sıra kavgası nedeniyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan minibüs şoförü öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yakup K. (57) ile Yaşar Balcı (62) arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakup K., Balcı'yı kasatura ile ensesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Balcı, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olay sonrası cinayet şüphelisi Yakup K.'yi gözaltına alırken, konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. - YALOVA

Yalova'da minibüs sırası cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hasibe Eren Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da minibüs sırası cinayeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:12:45. #1.14#

title