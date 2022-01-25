Yalova'da mahsur kalan 80 yolcu lise yurduna yerleştirildi

Van'dan İstanbul'a gitmek için Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi'ne gelen 2 yolcu otobüsündeki 80 kişi, lise yurduna yerleştirildi.

YALOVA (AA) - Van'dan İstanbul'a gitmek için Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi'ne gelen 2 yolcu otobüsündeki 80 kişi, lise yurduna yerleştirildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'dan İstanbul'a gitmekte olan 2 yolcu otobüsünün Yalova'da devam eden yoğun kar nedeniyle Altınova'daki Negmar Tavşanlı Feribot İskelesi'ne geldiği belirtildi.

Seferlerin iptal olması nedeniyle iskelede mahsur kalan otobüslerdeki 18'ni kadın ve çocukların oluşturduğu 80 yolcu, Altınova Deniz Denizcilik Meslek Lisesi yurduna yerleştirildi.

Yurtta ihtiyaçları karşılanan vatandaşların, AFAD Başkanlığı talimatı ile yollarına devamlarının sağlandığı bildirildi.