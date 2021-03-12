Yalova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
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Yalova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

12.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:38
Yalova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Yalova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yalova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenleri tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, "İstiklalde ve İstikbalde Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak" adlı kompozisyon ve "On Kıta İlelebet İstiklal Resim" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiyle devam etti.

Törene, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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