Yalova'da Islak Mendiller Çöpe Kampanyası başlatıldı

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ), atık su arıtma tesislerinde pompalara zarar veren ıslak mendillerle ilgili "Islak Mendiller Çöpe" adlı farkındalık kampanyası başlattı.

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ), atık su arıtma tesislerinde pompalara zarar veren ıslak mendillerle ilgili "Islak Mendiller Çöpe" adlı farkındalık kampanyası başlattı.

Birlik Başkanı Uğur Daban, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık sulara karışan, parçalanmadığı için de geçiş yaptığı pompaların bozulmasına neden olan ıslak mendillerin sistemlerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Bu nedenle Islak Mendiller Çöpe Kampanyasını başlatarak vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini aktaran Daban, "Ekipmanlarımızın pompalarımızın, altyapı tesisatlarımızın en büyük problemi atık su hatlarına atılmış ıslak mendiller. Hemen hemen her gün ekiplerimiz hatlarımızda bulunan pompaların içine dolanmış olan ıslak mendilleri temizleyip pompaları yeniden hatlara monte etmek için sürekli durmadan pompaları değiştirmekteler." diye konuştu.

Daban, ıslak mendillerin fiber yapıları nedeniyle kolaylıkla parçalanamadığını, atık su hatlarına ulaşan bu mendillerin sistemlerini bozduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün ekiplerimiz bu malzemenin bozulması ve arıza yapması sebebi ile çok sık periyotlar ile temizliklerini yapmaktalar. İçlerinde sıkışmış ya da kemikleşmiş malzeme kalıntılarını çıkartmaktalar. Eğer halkımız bu ıslak mendilleri atık su hatlarına atmaz da çöp kovaları ya da özel depolama alanlarına atarlarsa ıslak mendiller atık su hatlarımıza girmeyecek, tıkamayacak ve sadece tesisimiz değil binalarımız atık su hatlarımızın her noktası rahat edecek."

Islak mendillerin yanı sıra son dönemde maskelerin de hatlara atıldığını dile getiren Daban, tamir bakım bedellerinin de katı atıklar nedeniyle yükseldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan