Yalova'da girdikleri evden elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı
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Yalova'da girdikleri evden elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı

26.02.2021 12:06 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:11
Yalova'da girdikleri evden elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı

YALOVA'da bir evden 2 televizyon, kamera kayıt cihazı ve mikrodalga fırın ile çok sayıda eşya çalan 2 şüpheli, yakalandı.

YALOVA'da bir evden 2 televizyon, kamera kayıt cihazı ve mikrodalga fırın ile çok sayıda eşya çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, önceki gün İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir evden yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlattı.  2 televizyon, kamera kayıt cihazı ve  mikrodalga fırın ile çok sayıda ev eşya çalan şüphelilerin M.A.E. ve R.Ç. olduğu tespit edildi. İki şüpheli, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir evde çaldıkları eşyalar ile yakalandı.

Eşyalar, sahibine teslim edilirken, M.A.E.'nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir okul ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlıkların şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.E. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Yalova
Yalova'da girdikleri evden elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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