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Yalova'da e-doğum sistemi hayata geçirildi

AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
Yalova'da e-doğum sistemi hayata geçirildi

Yalova Devlet Hastanesi'nde gözlerini dünyaya açan bebeklerin aileleri e-doğum sistemi ile nüfus müdürlüklerine gitmeden bebeklerinin kimliklerine kavuşuyor.

Yalova Devlet Hastanesi'nde gözlerini dünyaya açan bebeklerin aileleri e-doğum sistemi ile nüfus müdürlüklerine gitmeden bebeklerinin kimliklerine kavuşuyor.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının daha önce pilot illerde uygulamaya geçirdiği e-doğum Sistemi uygulaması Yalova Devlet Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı.

Bu uygulama ile hastanede doğum yapan ailelerin talepleri üzerine bebeklerin doğum bilgilerini elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne ulaştırarak, aileler daha hastaneden taburcu olmadan bebeğin kimlik kartı çıkarılmış oluyor.

Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-doğum üzerinden doğum bildirimi yapılabilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı ve evli olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan kaydın talep edilmesi gerekiyor. Doğum tescili sağlık kuruluşlarında yapılan bebeklerin T.C. Kimlik Kartı ailelerinin adreslerine gönderiliyor.

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri
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