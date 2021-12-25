Yalova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yalova- Kocaeli kara yolu Tavşanlı beldesi mevkisinde, Mürsel Kocabaş yönetimindeki 31 UZ 582 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü Kocabaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden verildi.

AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet