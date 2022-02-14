Yalova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA, Güven Kaya - Güncel
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Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Altınova D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABE 671 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Güven Kaya - Güncel