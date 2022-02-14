Yalova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Yalova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA, Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Altınova D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABE 671 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Güven Kaya - Güncel

Otomobil, Yalova, Güncel, Haberler

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