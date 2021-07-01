Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95. yılı törenle kutlandı.

Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

YALOVA - Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95. yılı törenle kutlandı.

Protokol mensupları, Yalova İskelesi'nden kalkan tekne ile denize açılarak, Yürüyen Köşk açıklarında denize çelenk bıraktı. Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Babaloğlu ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Burada günün anlam ve önemine dair kısa bir konuşma yapan Liman Başkanı Nurullah Hakan Pekşen, "Yalova denizcilikte marka bir şehir yolunda ilerlemekte. Tersanelerimiz şu anda Türkiye'nin en büyük tersaneleri. Bu bizim için bir iftihar kaynağı, aynı zamanda tersanelerimiz istihdam olarak da büyük bir katkı sağlamakta. Çok önemli projeler geliştiriliyor. Elektrikli, enerjiyle çalışan gemiler gibi katma değeri olan yüksek projeler gerçekleştirmekte. Bunun dışında Yalova'nın limancılık faaliyetleri günden güne artmakta. Yalova'mız, umut ediyoruz ki, ileriki dönemlerde Türkiye'nin denizciliğe, mavi vatanımıza en büyük katkı sağlayan bir il haline gelecektir. Her yıl 1 Temmuz gününde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutluyoruz" dedi.

Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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