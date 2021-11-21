Yalova'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Yalova'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

AA / Güven Kaya - Haberler | Güncel
Yalova'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir işletmenin kurşunlanmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir işletmenin kurşunlanmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı.

Kaytazdere'deki işletmeye 19 Kasım'da gece saatlerinde yapılan silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler M.A. ve K.T'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bu silaha ait mermi, ruhsatı bulunmayan 3 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve K.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri

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