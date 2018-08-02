Yalova'da 5 Bin 188 Kişiye Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verildi

Yalova Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen, "Sağlıklı Yaşam Aracı" projesi ile 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 5 bin 188 kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün tüm illerde hayata geçirdiği "Sağlıklı Yaşam Aracı" projesi kapsamında kentte 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 5 bin 188 kişiye eğitim verildiği belirtildi.

Sezen'in görüşüne yer verilen açıklamada, Sağlık Müdürlüğünde görevli personeller eşliğinde okullarda, kent meydanlarında, köylerde, pazar yerlerinde, camilerde, kaymakamlıklarda, aile sağlığı merkezlerinde ve halkın yoğunlukla bulunduğu alanlarda çalışmalar yürütüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Akılcı ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme, astım, kalp hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, pulmenor rehabilitasyon, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, obezite, yaşlı sağlığı, tuz tüketimi, grip, verem, çölyak, koah, kanser, kırım kongo kanamalı ateşi, otizm, karbonmonoksit zehirlenmeleri, elektromanyetik alanların sağlığa etkileri, sağlıklı su kullanımı, inme, alzaymır, hijyen, madde bağımlılığı, tütünün zararları ve AIDS konularında eğitimler verilmiştir. Eğitimler sırasında karbonmonoksit ölçümleri, beden kitle indeksi hesaplamaları, tansiyon ölçümü, açlık kan şekeri ölçümü ve solunum fonksiyon testleri yapılarak sağlık açısından riskli bulunan kişiler ilgili polikliniklere yönlendirilmiştir. Sağlıklı Yaşam Aracı ile eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Eğitimle Yalova'da yaşayan herkese ulaşmayı hedeflemekteyiz."