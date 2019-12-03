Yalova çilekte topraksız üretimle yıllık 200 ton çilek hasadını hedefliyor

03.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:47

Çilekte topraksız üretimle yıllık 200 ton çilek hasadını hedefliyor

YALOVA'nın Altınova ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'ndeki serada yapılan topraksız çilek üretimi, 4'lü asma sistemle gerçekleşiyor.

Yalova'da yaşayan çilek yetiştiricisi Levent Sarılgan, Altınova ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'ndeki seralarında topraksız çilek üretimi yapıyor. Marmara bölgesinin en büyük serasına sahip olan Sarılgan, Türkiye'de ilk kez uyguladığnı öne sürdüğü 4'lü asma sistemle yıllık en az 200 ton çilek hasadı hedefliyor.

4 buçuk milyon liralık yatırımla bu sistemi kurduğunu ifade eden Çilek Yetiştiricisi Levent Sarılgan, 'Topraklı tarımda bin metrekare alana 6 bin fide dikilebilirken bu sistemde üst üste raflarda 30 bin fide yetiştirilebiliyoruz. Bu durum, çiftçiye 5 kat fazla kazanç imkanı sağlıyor. Topraksız tarımda hindistan cevizi ağacının kabuklarından elde ettiğimiz parçaları toprak yerine kullanıyoruz. Yalova'nın Altınova ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde kurmuş olduğumuz seralarımızdaki bu sistem sayesinde yılın 10 ayı çilek yetiştirebilme imkanına sahip olacağız. 4 buçuk milyon liralık yatırımla Türkiye'de ilk defa 4'lü asma sistemi kurularak hayata geçirdiğimiz topraksız sera ile yıllık en az 200 ton çilek hasadı hedefliyoruz. İlk etapta 15 dekar alanda başlattığımız topraksız serada çilek yetiştiriciliğini, ikinci aşamada 50 dekar alanda uygulamayı hedefliyoruzö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA