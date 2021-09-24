YALOVA (İHA) - - Yalova Belediyesinden üniversite öğrencilerine jest

YALOVA - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin, artan öğrenci sayısı sebebiyle ev ve yurt sıkıntısı yaşamamaları için Tatilpark evlerinin öğrencilere kiralanacağını açıkladı.

Yalova Belediyesi ve Yabeltaş A.Ş. tarafından Tatilpark'ın öğrencilere uygun ücretle kiralanması kararı alındı. Başkan Vekili Mustafa Tutuk, öğrencilerin yüzde 80 indirim uygulanarak aylık 200 250 TL gibi bir rakamla öğrencilerin belediye tesisleri olan Tatilpark'ta kalabileceklerini söyledi. Tutuk, "Öncelikle üniversitemizi kazanan öğrencilere başarılar diliyorum. Yalova'da konaklama konusunda eğer herhangi bir şekilde zorlandıklarını, yer bulamadıklarını gördüğümüz anda, bize başvuru yaparlarsa, biz onlara sosyal tesislerimizi açtık. Burada yaklaşık olarak 80 bungalov ev var. 2 ve 4 kişilik olarak tasarlanmış. Yüzde 80 indirim ile Yalova'yı kazanan öğrencilerimizin hizmetinde. Burada bizim 7/24 güvenlik personelimiz mevcut. İdari binalarımız mevcut. Bunun yanında tesislerimizin içerisinde yemek ve kahvaltı yapabileceği sosyal tesisler de mevcut. Sosyal tesislerimizin içerisinde öğrencilerimizin çok rahatlıkla öğrencilik hayatlarını idame edebileceği, buzdolabı, klima, sıcak su, gardırop mevcut. Öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliriz" dedi.