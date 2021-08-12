YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORHibe edilen otobüs için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür eden Başkan Vekili Tutuk, 'Hemşerilerimizin kullanımına sunulmak için hibe edilen otobüsümüz şehrimize hayırlı olsun.

YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

Hibe edilen otobüs için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür eden Başkan Vekili Tutuk, 'Hemşerilerimizin kullanımına sunulmak için hibe edilen otobüsümüz şehrimize hayırlı olsun. Bu otobüsü bizlere gönderen komşu ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a hem hemşerilerimiz, hem belediyemiz adına teşekkür ederim" dedi. Hibe edilen otobüsü Bursa'dan Yalova'ya getiren Yalova Belediyesi ekipleri, Başkan Vekili Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'a aracın özellikleri hakkında bilgiler verdiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Onur Akay Yusuf Güney
Spor Mesut Özil Merve Çoban Caner Erkin Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:31:08. #1.14#

title