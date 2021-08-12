YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR
YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORHibe edilen otobüs için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür eden Başkan Vekili Tutuk, 'Hemşerilerimizin kullanımına sunulmak için hibe edilen otobüsümüz şehrimize hayırlı olsun.
YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR
Hibe edilen otobüs için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür eden Başkan Vekili Tutuk, 'Hemşerilerimizin kullanımına sunulmak için hibe edilen otobüsümüz şehrimize hayırlı olsun. Bu otobüsü bizlere gönderen komşu ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a hem hemşerilerimiz, hem belediyemiz adına teşekkür ederim" dedi. Hibe edilen otobüsü Bursa'dan Yalova'ya getiren Yalova Belediyesi ekipleri, Başkan Vekili Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'a aracın özellikleri hakkında bilgiler verdiler.
Kaynak: Habermetre