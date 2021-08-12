YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

YALOVA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORHibe edilen otobüs için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür eden Başkan Vekili Tutuk, 'Hemşerilerimizin kullanımına sunulmak için hibe edilen otobüsümüz şehrimize hayırlı olsun.