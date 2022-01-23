Yalova-Armutlu kara yolunda ekipleri kar mesaisi - Haberler
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Yalova-Armutlu kara yolunda ekipleri kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Harun Öztürk - Haberler | Yerel

- Yalova-Armutlu kara yolunda ekipleri kar mesaisi Yalova-Armutlu kara yolu Esenköy beldesi mevkiinde belediyenin ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ARMUTLU, YALOVA (İHA) - - Yalova- Armutlu kara yolunda ekipleri kar mesaisi

YALOVA - Yalova-Armutlu kara yolu Esenköy beldesi mevkiinde belediyenin ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, belediyesi ekipleri kara yolunun trafiğe açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esenköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışması da yaparak araçların yolda güvenli şekilde yolculuk sağlamasına imkan tanıyor. Kar yağışının zaman zaman şiddetini artırdığı bölgede ekipler 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova-Armutlu kara yolunda ekipleri kar mesaisi

Yalova-Armutlu kara yolunda ekipleri kar mesaisi

Yalova-Armutlu kara yolunda ekipleri kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Harun Öztürk - Son Dakika Haberleri

Esenköy, Armutlu, Yalova, kar, Yerel, Haber

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