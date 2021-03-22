Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor
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Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor

22.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:11
Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor

'İşte Benim Stilim' yarışması ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan, takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu. Canının çok sıkıldığını söyleyen Candan, "Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" dedi.

Ekranların sansasyonel programı İşte Benim Stilim ile ünlenen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, gündeme yine bomba gibi bir açıklamayla geldi.

"ARKADAŞ ARIYORUM, MAAŞINI VERECEĞİM"

Yaptıkları ve söyledikleriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, sosyal medya platformu Instagram'ın hikaye kısmından takipçilerine seslendi. Yalnızlığından dem vuran fenomen isim, "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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