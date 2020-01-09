"Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı

09.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:54

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun eserlerinin yer aldığı "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Galeri Selvin'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eyüboğlu çiftinin ilk çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar 100'e yakın eserinin yer aldığı sergi açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisinde idealist ressamlar Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun portre, natürmort, peyzaj, İstanbul manzaraları ve kumlardan yaptıkları eserler yer alıyor.

Ayrıca çiftin aile koleksiyonuna ait özel büyük ebatlı 30'a yakın eserin ilk kez görüldüğü sergi kapsamında yer alan 100'e yakın guaj ve yağlı boya resimden 40'ı ilk kez gün yüzüne çıktı.

Sergi Küratörü ve Galeri Selvin Kurucusu Selvin Gafuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu çiftinin sergilerini düzenlemenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "İlk kez gün yüzüne çıkan çok sayıda eser var bu sergide. Her iki ressam da son derece samimi ve içten resim yapan insanlardı. Gerçekten ikisi de Türk resmine çok büyük boyut kazandırdılar." ifadelerini kullandı.

Gafuroğlu, sergi için özellikle büyük ebatlı eserleri seçtiğini vurgulayarak, mekanın da büyük boyutlu tabloları sergilemek için uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Sergi, 15 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA