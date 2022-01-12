Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı (2)- Yeniden

KONYA'da akşam saatlerinde sokakta yalnız yürüyen kişileri dövüp cep telefonlarını gasbeden Selman K. (22) ve M.C.Ç. (16), yakalanıp, tutuklandı.

Selçuklu ilçesinde 4 kişi farklı günlerde polise başvurup, akşam saatlerinde yolda yürürken 2 kişi tarafından dövülüp, cep telefonlarının gasbedildiğini belirtti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Selman K. ve M.C.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliyi Meram ilçesinde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Gasbettikleri telefonları sattıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.