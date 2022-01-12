Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Güncel
KONYA'da akşam saatlerinde sokakta yalnız yürüyen kişileri dövüp cep telefonlarını gasbeden Selman K. (22) ve M.C.Ç. (16), yakalanıp, tutuklandı.
KONYA'da akşam saatlerinde sokakta yalnız yürüyen kişileri dövüp cep telefonlarını gasbeden Selman K. (22) ve M.C.Ç. (16), yakalanıp, tutuklandı.
Selçuklu ilçesinde 4 kişi farklı günlerde polise başvurup, akşam saatlerinde yolda yürürken 2 kişi tarafından dövülüp, cep telefonlarının gasbedildiğini belirtti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Selman K. ve M.C.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliyi Meram ilçesinde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Gasbettikleri telefonları sattıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.