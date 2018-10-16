Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
Samsun'un İlkadım ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekiplerin yaptığı incelemede, dairede yalnız yaşayan Erdal Akkaya (48) yatağının yanında ölü bulundu.
Akkaya'nın cesedi, incelemenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.