Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı
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Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı.

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Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parasını çaldılar! Utanç anları kamerada

Balıkesir'in Havran ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı.

Sabah saatlerinde Mecit Mahallesi'nde yangın çıktı. 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın bütün evi sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Kaymakam Enver Özderin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü. - BALIKESİR

Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı
Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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