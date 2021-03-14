Yalnız yaşayan adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar
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Yalnız yaşayan adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar

14.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:39

Sivas'ta yalnız yaşayan bir adam eve geldiğinde televizyonun yerinde olmadığını fark etti. Ekiplere haber veren adam, "Eşim 2 yıl önce vefat etti, oğlum hapiste. Tek yaşıyorum, televizyondan başka vakit geçirdiğim bir şey yok. O benim tek arkadaşımdı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta 57 yaşındaki Gürsel Karataş'ın yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evde meydana gelen olayda, geçtiğimiz gece kızına misafir olan Karataş, sabah evine geldiğinde televizyonunun yerinde olmadığını fark etti. Karataş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak, 3 bin lira değerindeki televizyonu çalan hırsızı veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Yalnız yaşayan adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar

"TEK VAKİT GEÇİRDİĞİM ŞEY GİTTİ"

Gürsel Karataş, eşinin 2 yıl önce vefat ettiğini ve oğlunun cezaevinde olduğunu belirterek, televizyondan başka vakit geçirecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Karataş, "Bundan 1 saat kadar önce eve geldim, kapıyı açıp içeri girdiğimde televizyonun yerinde olmadığını gördüm. Polisleri aradım. Olay yeri ekipleri geldi ve inceleme yapıyorlar. Eşim yaklaşık 2 sene önce vefat etti. Oğlum cezaevine girince ben tekrar buraya geldim. Tek yaşıyorum evde. Televizyon tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur benim. Bu durum beni mutlaka üzdü, üzmez olur mu. Tek vakit geçirdiğim şey gitti" dedi.

Yalnız yaşayan adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar
Yalnız yaşayan adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar
Yalnız yaşayan adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ERCAN YILDIRIM: Hırsızlık en kötü günahtır bence. Kul hakkına giriyor. Allah affetmiyor kul hakkını ancak hakkını yediğin kişi affedebilir. Allah inancı olmayan ancak hırsızlık yapabilir.
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