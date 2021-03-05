Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti
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Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti

05.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:16
Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Dağdelen (60) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Dağdelen (60) hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Çember Sokak'taki evinde yalnız yaşayan İbrahim Dağdelen'den haber alamayan yakınları, bu sabah saat 10.30 sıralarında adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine pencere camını kırıp, içeri giren aile, Dağdelen'i hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Dağdelen'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. 

Dağdelen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti
Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti
Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti
Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti
Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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