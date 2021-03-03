Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

03.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:48
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ANTALYA'da restoranlarda garsonluk yapan Murat Özden (51), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da restoranlarda garsonluk yapan Murat Özden (51), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis, evde yaptığı incelemede, eroin olduğu değerlendirilen bazı maddeler ile enjektör buldu.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan garson Murat Özden'den 3 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bugün saat 15.00 sıralarında adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp, eve girdi. Özden'in hareketsiz yattığını gören ekipler, sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Murat Özden'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Polisin evde yaptığı incelemede eroin olduğu değerlendirilen bazı maddeler ile enjektör bulundu. Özden'in cansız bedeni, ölüm nedenini belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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