Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

04.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:26
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde yalnız yaşayan Nurettin İnce (85) evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde yalnız yaşayan Nurettin İnce (85) evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İbradı'ya bağlı Yukarı Mahalle'de Nurettin İnce'nin tek başına yaşadığı ahşap evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken Nurettin İnce ise dışarı çıkamadı. Komşuların ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından eve giren ekipler, Nurettin İnce'nin sobanın yanındaki yatağında yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Nurettin İnce'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.Odun sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlamış olabileceği üzerinde durulan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent ÜLKER

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