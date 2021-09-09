Yalnız mı, yanlız mı? Doğrusu yalnız mı yalnız mı? TDK yalnız, yanlız!
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Yalnız mı, yanlız mı? Doğrusu yalnız mı yalnız mı? TDK yalnız, yanlız!

Yalnız mı, yanlız mı? Doğrusu yalnız mı yalnız mı? TDK yalnız, yanlız!
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Dilimizde kullanılan bir çok kelimenin söyleyiş ve yazılış biçimlerinde farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle bu kelimeler yanlış yazılabiliyor. Yanlış yazmamak için araştırılan kelimelerden biri de 'yalnız'dır. Yalnız mı, yanlız mı? sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Peki, yalnız nasıl yazılır? Yalnız ne demek? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde... Sadece anlamındaki yalnız nasıl yazılır?

Yalnız mı yanlız mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dilimizde, konuşurken ve yazarken bazı kelimelerde farklılıklar olabiliyor. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen detaylara göre farklı şekilde yazılabiliyor. Sadece anlamındaki yalnız nasıl yazılır? Doğrusu yalnız mı yalnız mı?

Yalnız ne demek?

Yanında başkaları olmayan anlamına gelir. Sadece, salt. Ama, şu kadar ki, ancak, fakat. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

  1. Yanında başkaları bulunmayan.
  2. Yanında başkaları olmayarak.
  3. Yalnızca.
  4. Ama.
  5. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

YALNIZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "yalnız mı, yanlız mı" olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yalnız şeklinde olmalıdır.

yanlız (Yanlış kullanım) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

yalnız (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

"Yaşananlar son olaylar onu çok sarstı. Çevresindekilere bir süre yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söyledi."

YALNIZ MI YANLIZ MI?

Türk Dil Kurumu'na göre yalnız kelimesinin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir. Kişiler bu kelimeyi "yanlız" şekilde yanlış yazabiliyor. Yazı yazarken yapılan bu yanlışlar kişilerin yazdığı yazının kalitesini düşürebiliyor.

"YALNIZ" TDK DOĞRU YAZILIŞI

Kişiler konuşurken kelimeleri doğru şekilde söylese de, yazarken hata yapabiliyor. Özellikle yalnız kelimesi en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Yalnız kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı kişiler tarafından çok merak ediliyor. TDK'ya göre yalnız kelimesinin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir. Kişiler bu kelimeyi "yanlız" şekilde yanlış yazabiliyor. Yazı yazarken yapılan bu yanlışlar kişilerin yazdığı yazının kalitesini düşürebiliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yanlız ne demek TDK?

TDK'ya göre yalnız kelimesinin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir. Kişiler bu kelimeyi "yanlız" şekilde yanlış yazabiliyor.

Doğrusu yalnız mı yalnız mı?

Bu kelimenin "yalnız mı, yanlız mı" olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yalnız şeklinde olmalıdır.

Sadece anlamındaki yalnız nasıl yazılır?

Zaman zaman Yalnız kelimesi TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabilmektedir. Söz konusu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ise, yalnız şeklinde olmaktadır. Bu kelimenin yanlış olan yazılışı "yanlız" olarak yazılmış olanıdır. Doğru olarak yazılmış olan şekli ise "yalnız" şeklinde yazılmış olanıdır.

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Yalnız mı, yanlız mı? Doğrusu yalnız mı yalnız mı? TDK yalnız, yanlız! - Haberler
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