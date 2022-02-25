Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

Yalnız Kurt fragman araştırmaları izleyiciler tarafından yapılıyor. Yalnız Kurt dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalnız Kurt son bölümde neler oldu? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar. Hilmi Kopanlı'nın cesedi bulunduktan sonra ise her yerde dengeler değişir, yeni planlar ve pazarlıklar yapılmaya başlanır. Gerginlik yine en üst seviyeye çıkmakta herkes birbirinden şüphelenmektedir. Dengede durulması bu zor ortamda kimler ayakta kalacaktır? Altay bu denge ortamında Doğan'a karşı güvenini iyice artırmakta Sare ile yeni yollar düşünmektedir. Hedefleri 5 numarayı ortaya çıkarmaktır. Plan işler. Sare'nin de desteğiyle, Doğan Mira'yı ikna eder. Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece. Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir. Yüzünü kimsenin görmediği 5 hangara gelecek mi? Gecenin sonundaki büyük sürpriz ne? Altay ve Sare plan yaparken bir tuzağa mı düştüler? Altay avcı iken av mı olacak?

YALNIZ KURT 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalnız Kurt dizisi 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALNIZ KURT SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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