Yalnız Kurt sözleri! Ahmet Şafak - Yalnız Kurt şarkı sözleri nelerdir? Yalnız Kurt yenilmemeli... sözleri! Biz böyle görmedik, haramı bilmedik...

ATV'de Yalnız Kurt dizisinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Yalnız Kurt şarkısının sözlerini merak etti. Peki, Yalnız Kurt yenilmemeli sözleri nelerdir?

YALNIZ KURT SÖZLERİ

Bize göre değil, bizim için değil siyaha beyaz demek

Çirkine oh ala, zalime pek ala yoksula olmaz demek

Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik

Bu şehirde olmaz terk edip gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli

***

Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik

Bu şehirde olmaz dağlara gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli

***

Bize göre değil yabanın bağında dal olmak, gül olmak

Bize göre değil çirkefin elinde deli olmak, zuul olmak

Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik

Bu şehirde olmaz terk edip gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli

***

Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik

Bu şehirde olmaz dağlara gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli

***

Sana umutlarımı getirmiştim ötelerden

Birde hasretimi giderken götürecek değilim sende kalsın

Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş

Bu şehre inat umutlarımı besle

Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar

Gidişin sonsuzluk perdesini aralayacak

Başaklar boy verecek, balalar soy verecek

Türküler söyleyeceğiz

Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize

Hüzünler saracak ufkumuzu hüzünler

Hüzünler taze baharlar gibidir

Unutma bahar senin içinde

Nereye gidersen götürürsün

Taze tomurcuklar şimdi

Kavuşma zamanı diyorlar

Türküler söyleniyor bir yerlerde

Meşeler güvermiş, varsın güversin

Söyleyin o yare durmasın, gelsin diyor türküler

Şimdi ses ver artık yüreğini yüreğime ekle

Yüreğini yüreğime ekle kanatlansın türküler

YALNIZ KURT ŞARKISI SÖZLERİ KİME AİTTİR?

Yalnız Kurt'un sözleri "Ahmet Şafak" 'a aittir.

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