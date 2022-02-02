Yalnız Kurt sözleri! Ahmet Şafak - Yalnız Kurt şarkı sözleri nelerdir? Yalnız Kurt yenilmemeli... sözleri! Biz böyle görmedik, haramı bilmedik...
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'Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik, Bu şehirde olmaz dağlara gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli...' şeklinde devam eden Yalnız Kurt şarkısının sözleri nedir merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt sözleri! Ahmet Şafak - Yalnız Kurt şarkı sözleri nelerdir? Tüm sözleri haberimizde...
ATV'de Yalnız Kurt dizisinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Yalnız Kurt şarkısının sözlerini merak etti. Peki, Yalnız Kurt yenilmemeli sözleri nelerdir?
YALNIZ KURT SÖZLERİ
Bize göre değil, bizim için değil siyaha beyaz demek
Çirkine oh ala, zalime pek ala yoksula olmaz demek
Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik
Bu şehirde olmaz terk edip gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli
***
Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik
Bu şehirde olmaz dağlara gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli
***
Bize göre değil yabanın bağında dal olmak, gül olmak
Bize göre değil çirkefin elinde deli olmak, zuul olmak
Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik
Bu şehirde olmaz terk edip gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli
***
Biz böyle görmedik, haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik
Bu şehirde olmaz dağlara gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli
***
Sana umutlarımı getirmiştim ötelerden
Birde hasretimi giderken götürecek değilim sende kalsın
Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş
Bu şehre inat umutlarımı besle
Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar
Gidişin sonsuzluk perdesini aralayacak
Başaklar boy verecek, balalar soy verecek
Türküler söyleyeceğiz
Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize
Hüzünler saracak ufkumuzu hüzünler
Hüzünler taze baharlar gibidir
Unutma bahar senin içinde
Nereye gidersen götürürsün
Taze tomurcuklar şimdi
Kavuşma zamanı diyorlar
Türküler söyleniyor bir yerlerde
Meşeler güvermiş, varsın güversin
Söyleyin o yare durmasın, gelsin diyor türküler
Şimdi ses ver artık yüreğini yüreğime ekle
Yüreğini yüreğime ekle kanatlansın türküler
YALNIZ KURT ŞARKISI SÖZLERİ KİME AİTTİR?
Yalnız Kurt'un sözleri "Ahmet Şafak" 'a aittir.