Yalnız Kurt Esra öldü mü, diziden mi çıktı? Yalnız Kurt "Damla Colbay" diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Esra ve Sare aynı kişi mi?
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ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta bugün Esra ölmüştü. Geçen bölüm yaralanan Esra bugün dizide öldü. Bunun ardından izleyiciler, Yalnız Kurt Esra öldü mü, diziden mi çıktı? Yalnız Kurt "Damla Colbay" diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Esra ve Sare kimdir? merak etti. Peki, Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra ve Sare aynı kişi mi? Yalnız Kurt Esra (Damla Colbay) diziden mi ayrılacak? İşte detaylar...
Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt Esra öldü mü, diziden mi çıktı? Yalnız Kurt "Damla Colbay" diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Esra ve Sare aynı kişi mi?
Dizinin ilk bölümünde yaralanan Esra karakteri ölüyor. Fakat sonradan Esra'nın ikizi Sare diziye dahil oluyor. Dizideki Esra ve Sare karakterlerini "Damla Colbay" canlandırmaktadır. Yani Damla Colbay bundan sonra Esra değil Sare karakterini canlandıracak. Damla Colbay diziden ayrılmadı sadece dizideki ismi değişmiş oldu.
Evet dizide Sare ve Esra ikiz kardeş rolündeler. Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümünde Esra karakteri ölüyor. Esra karakterini canlandıran "Damla Colbay" bundan böyle Sare olarak diziye devam edecek.
Sare karakterini "Damla Colbay" canlandırmaktadır.
Damla Colbay (Esra/ Sare)
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu
Kürşat Alnıaçık
Damla Colbay - Sare Türkmen
Murat Han - Doğan Sakınma
Polat Bilgin
Gökhan Soylu
Deniz Evin - Sefer
Cihan Ünal - Davut Bahadır
Yaprak Medine - Mira