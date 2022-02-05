Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt Esra öldü mü, diziden mi çıktı? Yalnız Kurt "Damla Colbay" diziden ayrılıyor mu? Yalnız Kurt Esra ve Sare aynı kişi mi?

YALNIZ KURT ESRA ÖLDÜ MÜ?

Dizinin ilk bölümünde yaralanan Esra karakteri ölüyor. Fakat sonradan Esra'nın ikizi Sare diziye dahil oluyor. Dizideki Esra ve Sare karakterlerini "Damla Colbay" canlandırmaktadır. Yani Damla Colbay bundan sonra Esra değil Sare karakterini canlandıracak. Damla Colbay diziden ayrılmadı sadece dizideki ismi değişmiş oldu.

YALNIZ KURT SARE VE ESRA İKİZ KARDEŞ Mİ?

Evet dizide Sare ve Esra ikiz kardeş rolündeler. Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümünde Esra karakteri ölüyor. Esra karakterini canlandıran "Damla Colbay" bundan böyle Sare olarak diziye devam edecek.

YALNIZ KURT ESRA/SARE KİMDİR?

Sare karakterini "Damla Colbay" canlandırmaktadır.

Damla Colbay (Esra/ Sare)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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