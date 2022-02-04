Yalnız Kurt Esra kimdir? 'Esra' Damla Colbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Damla Colbay hangi dizilerde oynadı?

Yalnız Kurt Esra kim, Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturuyor. Dizinin yapımcılığını ise Osman Sınav üstleniyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt'un oyuncuları arasında Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran gibi isimler bulunuyor.

YALNIZ KURT ESRA KİMDİR?

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

Esra karakterini Damla Colbay canlandırmaktadır.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır. Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.

2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki Damla Colbay, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

DAMLA COLBAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Son olarak 'Hekimoğlu' dizisinden ayrılmış olan Damla Colbay, daha önce birlikte olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le ilk fotoğrafını paylaşmıştı.

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