Yalnız Kurt Esra kimdir? 'Esra' Damla Colbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Damla Colbay hangi dizilerde oynadı?
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ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt, konusu ve tarihi anlatımıyla dikkat çektiği kadar oyuncularıyla da merak topluyor. Kumandan, Altay, Esra, Viking, Doğan, Nizam, Ahmet, Mira, Ela karakterleri öne çıkan dizide Yalnız Kurt dizisinde oyuncuları kim? Yalnız Kurt 'Esra' Damla Colbay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Damla Colbay'ın oynadığı diziler ve filmler nedir? İçerde dizisinde de rol alan Damla Colbay'ın hayatı...
Yalnız Kurt Esra kim, Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturuyor. Dizinin yapımcılığını ise Osman Sınav üstleniyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt'un oyuncuları arasında Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran gibi isimler bulunuyor.
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
Esra karakterini Damla Colbay canlandırmaktadır.
14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır. Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.
2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.
Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki Damla Colbay, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.
Son olarak 'Hekimoğlu' dizisinden ayrılmış olan Damla Colbay, daha önce birlikte olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le ilk fotoğrafını paylaşmıştı.