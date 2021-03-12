Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı

12.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:29

Ukrayna'da 52 yaşındaki adam, yalnız kalmaya korktuğu için ölen kardeşinin cansız bedeniyle 4 ay boyunca yaşadı. Cansız bedeni bulan komşular, "Koku üzerine eve gittik. Koltukta battaniyenin altında çürümüş bir haldeydi" dedi.

52 yaşında Valeriy adındaki adam, kalp krizinden ölen erkek kardeşinin cansız bedeniyle aylarca birlikte yaşadı. Kardeşine hayattaymış gibi davrandığını ve onunla konuşmaya devam ettiğini bildiren adam, 'yalnızlıktan korktuğu için cansız bedenle yaşadığını, kendinde onu gömecek gücü bulamadığını' söyledi.

KOMŞULARI BULDU

Cansız bedeni kardeşlerin komşuları buldu. Yandaki evde yaşayan Albina, ''Kardeşleri uzun zamandır görmemiştik. Onlara bakmaya gittiğimizde korkunç bir koku aldık. Kanepede biri yatıyordu, üzeri battaniye ile kaplıydı. Battaniyeyi aldığımızda çürümüş bir insanın cansız bedenini gördük. Valeriy kardeşine yaşıyormuş gibi davranmış, onunla konuşmaya devam etmiş. Biz de yalnızlıktan korktuğunu söyledi'' diye konuşuyor.

HERHANGİ BİR ŞİDDET İZİ YOK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri cansız bedeni morga kaldırdı. Polis merkezinden yapılan açıklamaya göre, adam cansız bedenle 4 ay yaşamış ve yapılan yüzeysel incelemeye göre herhangi bir şiddet izine de rastlanmamış.

Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı
Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı
Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Halis Özkahya Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 09:32:26. #1.15#
title