Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı

52 yaşında Valeriy adındaki adam, kalp krizinden ölen erkek kardeşinin cansız bedeniyle aylarca birlikte yaşadı. Kardeşine hayattaymış gibi davrandığını ve onunla konuşmaya devam ettiğini bildiren adam, 'yalnızlıktan korktuğu için cansız bedenle yaşadığını, kendinde onu gömecek gücü bulamadığını' söyledi.

KOMŞULARI BULDU

Cansız bedeni kardeşlerin komşuları buldu. Yandaki evde yaşayan Albina, ''Kardeşleri uzun zamandır görmemiştik. Onlara bakmaya gittiğimizde korkunç bir koku aldık. Kanepede biri yatıyordu, üzeri battaniye ile kaplıydı. Battaniyeyi aldığımızda çürümüş bir insanın cansız bedenini gördük. Valeriy kardeşine yaşıyormuş gibi davranmış, onunla konuşmaya devam etmiş. Biz de yalnızlıktan korktuğunu söyledi'' diye konuşuyor.

HERHANGİ BİR ŞİDDET İZİ YOK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri cansız bedeni morga kaldırdı. Polis merkezinden yapılan açıklamaya göre, adam cansız bedenle 4 ay yaşamış ve yapılan yüzeysel incelemeye göre herhangi bir şiddet izine de rastlanmamış.