Yalınkılıç ne demek? Yalın kılıç ne anlama geliyor? TDK'ya göre yalın kılıç nedir?

TDK'ya göre anlamı bilinmeyen kelimelerin başında "yalın kılıç" ifadesi geliyor. Peki, yalınkılıç ne demek, nedir? Yalın kılıç ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre yalınkılıç kelimesinin anlamı nedir?