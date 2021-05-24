Yalınkılıç ne demek? Yalın kılıç ne anlama geliyor? TDK'ya göre yalın kılıç nedir?
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Yalınkılıç ne demek? Yalın kılıç ne anlama geliyor? TDK'ya göre yalın kılıç nedir?

Yalınkılıç ne demek? Yalın kılıç ne anlama geliyor? TDK'ya göre yalın kılıç nedir?
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TDK'ya göre anlamı bilinmeyen kelimelerin başında "yalın kılıç" ifadesi geliyor. Peki, yalınkılıç ne demek, nedir? Yalın kılıç ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre yalınkılıç kelimesinin anlamı nedir?

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TDK'YA GÖRE YALIN KILIÇ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre yalın kılıç ifadesinin anlamı "Elinde kılıç olduğu hâlde, kılıçlı olarak, dalkılıç." ve "Tek başına." demektir.

Yalınkılıç ne demek? Yalın kılıç ne anlama geliyor? TDK'ya göre yalın kılıç nedir?

Yalınkılıç 1. anlamı : Elinde kılıç olduğu hâlde, kılıçlı olarak, dalkılıç.

Yalınkılıç 2. anlamı : Tek başına.

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