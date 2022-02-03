Yalıhüyüklü balıkçılar buzları kırarak tekneleri kurtardı - Haberler
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Yalıhüyüklü balıkçılar buzları kırarak tekneleri kurtardı

AA, Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyüklü balıkçılar buzları kırarak tekneleri kurtardı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü'nün donması ile kıyıdaki balıkçı tekneleri buz tuttu.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü'nün donması ile kıyıdaki balıkçı tekneleri buz tuttu.

Donan gölde balıkçılar, teknelerini traktör ile kurtarma çalışması yapıyor.

Tekne sahibi Memiş Keleş (60), gazetecilere, büyük bir uğraş sonucu teknesini buzların arasından kurtardığını söyledi.

Yoğun kar yağışı sonrası ilçede hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştüğünü anlatan Keleş, "Göldeki buzlanma sonucu balıkçı teknelerimiz buzlar arasında kaldı. Tekneye daha fazla zarar vermemesi için önce buzları kırdık daha sonra da traktörle kanal kenarına çıkarttık." diye konuştu.

Öte yandan Suğla Gölü kenarındaki sette koşan kurt kameralara yansıdı.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Yalıhüyük, Traktör, Konya, Güncel, Haber

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