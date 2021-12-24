Yalıhüyük'te yaşlı kişi kış aylarında güvercinleri besliyor - Haberler
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Yalıhüyük'te yaşlı kişi kış aylarında güvercinleri besliyor

Yalıhüyük'te yaşlı kişi kış aylarında güvercinleri besliyor
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Yalıhüyük'te yaşayan 90 yaşındaki Hasan Ceran, kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken güvercinleri besliyor.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük'te yaşayan 90 yaşındaki Hasan Ceran, kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken güvercinleri besliyor.

Ceran, kış aylarında evinin yanına konan güvercinlerle her gün üç defa yemliyor.

Hayvanları değirmenden aldığı buğdaylarla beslenen Ceran'ın güvercin sevgisi ilçe sakinlerinden takdir topluyor.

Yalıhüyük'te yaşlı kişi kış aylarında güvercinleri besliyor

Yalıhüyük'te yaşlı kişi kış aylarında güvercinleri besliyor

Yalıhüyük'te yaşlı kişi kış aylarında güvercinleri besliyor

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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