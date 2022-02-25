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Yalıhüyük'te okuma bayramı düzenlendi

AA, Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'te okuma bayramı düzenlendi

Yalıhüyük İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Yalıhüyük KOMEK binasında gerçekleşen program, ana sınıfı Öğretmeni Fatma Keçer'in açılış konuşmasıyla başladı.

Program'da öğrenciler şiirler okudu, skeçler oynadı. Renkli ve neşeli geçen programda Kaymakam İbrahim Yazıcı öğrencilere madalya ve hediyeler vererek, öğrencilerle pasta kesti.

Programın sonunda ilçe protokolü öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Yalıhüyük, KOMEK, Güncel, Haberler

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