Yalıhüyük'te "Hacı Bektaşi Veli ile Ahi Evran ve Helal Bilinci" programı

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Hacı Bektaşi Veli ile Ahi Evran ve Helal Bilinci" programı düzenledi.

Suğla Kız Kur'an Kursunda düzenlenen programda İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya öğrencilere Hacı Bektaş-i Veli ile Ahi Evran ve Helal Bilinci konulu sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Karakaya, programa katıldıkları ve can kulağıyla kendisini dinledikleri için öğrencilere teşekkür etti.

Program İlçe Müftülüğünün ikramlarıyla sona erdi.