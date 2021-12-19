Yalıhüyük'te etkili kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalıhüyük'te etkili kar yağışı

Yalıhüyük'te etkili kar yağışı
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede tüm okullar bir gün süre ile tatil edilirken, Yalıhüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun bir şekilde çalışarak ilçenin iç ve dış mahalle yollarını trafiğe açık tutuyor.

İlçe merkezine yarım metre kar düştüğü belirtilirken İlçeye Bağlı Gölcük yaylasında kar kalınlığının da 1 metreyi geçtiği öğrenildi.

Öte yandan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma ve kayma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından, önleyici tedbir olarak, ilçedeki okullarda 20 Aralık 2021 tarihinde bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmesine ve bu okullarda eğitimin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürütülmesine, kamu da çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılmasına karar verdi.

Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini esir aldı! İlk tatil haberi, beyaza bürünen Konya'dan geldi

Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini esir aldı! İlk tatil haberi, beyaza bürünen Konya'dan geldi

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title