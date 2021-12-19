Yalıhüyük'te etkili kar yağışı

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede tüm okullar bir gün süre ile tatil edilirken, Yalıhüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun bir şekilde çalışarak ilçenin iç ve dış mahalle yollarını trafiğe açık tutuyor.

İlçe merkezine yarım metre kar düştüğü belirtilirken İlçeye Bağlı Gölcük yaylasında kar kalınlığının da 1 metreyi geçtiği öğrenildi.

Öte yandan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma ve kayma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından, önleyici tedbir olarak, ilçedeki okullarda 20 Aralık 2021 tarihinde bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmesine ve bu okullarda eğitimin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürütülmesine, kamu da çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılmasına karar verdi.

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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